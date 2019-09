Salmo, Ligabue e Ramazzoti in Arena per l'Rtl 102.5 Power Hits Estate

Ci saranno anche Ligabue, Eros Ramazzotti e Salmo, questa sera, 9 settembre, in Arena, per la terza edizione di Power Hits Estate. L'evento, realizzato da radio Rtl 102.5, porterà sul grande palco dell'anfiteatro alcuni tra i più importanti artisti italiani e internazionali che si contenderanno lo scettro di autore del tormentone dell'estate 2019. A partire dalle 20.30, i cantanti si esibiranno davanti ad oltre 13 mila spettatori, in un'Arena sold out ormai da tre mesi.

Ancora una volta, la nostra città e la nostra Arena - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina - diventano il palcoscenico di un evento incredibile. Serate come questa danno lustro ulteriore al nostro anfiteatro e rendono ancora più preziosa un'estate già straordinaria per il festival lirico, per i grandi concerti che abbiamo realizzato nel pre-lirica e per il lungo cartellone di spettacoli in programma fino a ottobre. Sono orgoglioso perché anche solo la promozione di questa sera che, da inizio estate è andata in onda su Rtl, rappresenta un grande successo per la città. Il risultato lo si vede: migliaia di persone a Verona, in un'Arena sold out ormai da mesi, e molte di più pronte a seguire l'evento in diretta radio e su altre piattaforme. Da tre anni, condividiamo un percorso con Rtl e sono molto contento per chi, come me, è cresciuto in città: a fine estate si attendeva il gran finale con il Festivalbar e i suoi tormentoni. Oggi, i Power Hits rappresentano la continuazione di quel grande spettacolo.

«Sostengo con grande entusiasmo i Power Hits da tre anni - ha aggiunto Gianmarco Mazzi, responsabile degli eventi extralirica in Arena - e sono molto grato a tutta Rtl perché riesce a migliorare ogni edizione. Credo che questa manifestazione abbia raccolto il testimone del Festivalbar e ne sia diventata a tutti gli effetti l’erede».

Nel corso della serata, saranno premiati Benji & Fede come autori del singolo che ha fatto registrare il maggior numero di unità (download e streaming premium). Saranno premiati anche la cantante LP per il singolo indipendente più suonato dalle radio in estate e gli artisti Takagi & Ketra con Omi e Giusy Ferreri per il brano più suonato negli eventi estivi in Italia. A Ligabue e Eros Ramazzotti andranno, invece, gli "Rtl 102.5 Power HitStory 2019" per aver vinto il Festivalbar, rispettivamente, nel 2002 e 2006 e nel 1996 e 2003. Il vincitore del premio "Rtl 102.5 Power Hits Estate 2019", invece, sarà svelato durante l’evento.