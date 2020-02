Posato il primo solaio della nuova scuola dell'infanzia di Parona: pronta per settembre

Effettuata oggi a Parona la posa del primo solaio della nuova scuola dell’infanzia "Alessandri". Proseguono, in via del Ponte, i lavori per il completo rifacimento della struttura scolastica demolita nel 2017 a causa dei gravi danni strutturali provocati dal sisma del 2012. L’intervento, il cui termine è previsto per la metà di settembre 2020, in tempo per il prossimo anno scolastico, è effettuato dal Comune con un investimento complessivo di 1 milione 700 mila euro.

Nell’area è da oggi visibile il primo solaio del fabbricato, completato questa mattina con la posa delle lastre precompresse. La nuova scuola, con una dimensione leggermente superiore a quello preesistente e 3 sezioni destinate ad ospitare 80 bambini, sarà un edificio con un piano interrato di circa 145 metri quadrati e un piano terra di 700 metri quadri. La costruzione sarà dotata di vani complementari per cucina, lavanderia, depositi, centrale termica, giardino e arredi esterni.

Sul posto, per una presa visione dei lavori, gli assessori ai Lavori pubblici Luca Zanotto e alla Panificazione urbanistica Ilaria Segala. «Terminata la bonifica bellica, che ha richiesto oltre un anno d’intervento – ricorda l’assessore Zanotto –, i lavori per la realizzazione della nuova scuola procedono ora speditamente. La posa del primo solaio, che sarà completato con legno lamellare a copertura, conclude la fase di realizzazione degli interrati. La struttura sta ora cominciando a prendere forma. A breve, infatti, inizieranno gli interventi per la costruzione degli spazi interni e, con essi, la definizione delle future aule».