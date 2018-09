Morandi, il sindaco di Genova ha ringraziato San Martino Buon Albergo

Il sindaco di Genova Marco Bucci, con una lettera inviata nei giorni scorsi, ha ringraziato il primo cittadino di San Martino Buon Albergo Franco De Santi per la vicinanza dimostrata dopo il crollo del ponte Morandi.

Caro Sindaco - si legge nel messaggio - grazie per il messaggio di cordoglio che hai voluto far pervenire a seguito del tragico evento che ha provocato un'ingente perdita di vite umane. Ti ringrazio anche a nome dell'intera città per il sentimento di vicinanza che hai voluto esprimere, che è di sollievo allo sgomento, al dolore e alla commozione suscitati nell'intera comunità genovese, la quale grazie al contributo di tutti saprà superare anche questa difficile prova con forza e coraggio.