Ponte Giuliari chiamato alla prova di carico: strada chiusa per una notte

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio sarà realizzata la prova di carico del ponte sul canale Giuliari, all’altezza di via Forte Tomba, 60. Per rendere possibile l’operazione, la Statale 12 sarà chiusa al traffico, a monte e a valle del ponte, in entrambe le direzioni di marcia, dalle 21 di mercoledì 24 alle 6 di giovedì 25.

Pertanto, tutti i veicoli che transitano in via Forte Tomba, provenienti da Ca’ di David e diretti verso il centro città, dovranno svoltare obbligatoriamente a destra ed entrare in Tangenziale Sud. Lo stesso dovranno fare quanti provengono dal centro: una volta giunti all’incrocio con la Tangenziale Sud, saranno obbligati ad entrarvi.

Per chi, invece, sta già percorrendo la Tangenziale Sud saranno chiuse le uscite 4 e 5 della Tangenziale, in direzione Ca’ di David. Le deviazioni saranno indicate con opportuna segnaletica in loco.