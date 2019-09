Ponte di Castelvecchio chiuso per diserbo a bici e pedoni per due giorni

Domani, 30 settembre, e martedì 1 ottobre, il Ponte di Castelvecchio sarà chiuso al transito di pedoni e ciclisti per consentire il diserbo, in sicurezza, della parte esterna dello storico manufatto.

Lo stesso intervento sarà completato anche sulle mura del castello, lato largo don Bosco: per questo, negli stessi giorni, sarà istituito il divieto di sosta in largo don Bosco, di fronte ai civici 1 e 2.

