Polstrada Veneto, cambio al vertice: Ottavio Aragona è il nuovo comandante

Originario di Reggio Calabria e 57enne, Ottavio Aragona è il nuovo comandante della polizia stradale del Veneto e succede alla dottoressa Cinzia Ricciardi, trasferitasi in Emilia Romagna. Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, il questore patavino Paolo Fassari l'ha presentato martedì: esperto di ordine pubblico a livello metropolitano, per anni è stato al servizio della questura di Milano fino all’ultimo ruolo come vicario del questore meneghino.

«Oltre al rispetto delle regola è importante lo stile di vita dei conducenti - ha spiegato Aragona -. Faremo molta prevenzione e non solo repressione. Per i giovani serve una comunicazione efficace. L’emergenza sono gli incidenti, spesso mortali, che si verificano sulle strade statali e lungo quelle urbane. I problemi più gravi riguardano l’assunzione di alcol, droga e il cellulare alla guida. C’è la priorità di continuare a contrastare le stragi del sabato sera. Le automobili distrutte fuori dai locali? Oltre ai mezzi vorrei che fossero direttamente le persone coinvolte a raccontare le loro storie».