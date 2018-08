La segnalazione di una residente: "Pochi bagni pubblici in zona Stadio"

È così difficile per il Comune di Verona poter installare dei wc chimici removibili come quelli che si vedono nei cantieri stradali o durante le manifestazioni sportive?

A chiederselo e a chiederlo è una residente del quartiere Stadio che sabato scorso, 18 agosto, in occasione della partita tra Chievo Verona e Juventus ha visto ripetersi un problema che costantemente si ripete con la ripresa dei campionati di calcio. Un problema che si aggiunge a quelli cronici del traffico e della mancanza di parcheggi, "a cui purtroppo siamo abituati", scrive la residente.

A creare problemi è la mancanza di bagni accessibili alle persone che vanno alla stadio, che o vanno nei bar, oppure spesso e volentieri fanno i loro bisogni sulla strada, soprattutto nelle vie attigue allo stadio - segnala la residente in zona Stadio - Credo che nel 2018 sia inaccettabile che le persone urinino per strada a causa di mancanza di bagni, con problemi di odore e di igiene che si creano a noi residenti. Non succede tutte le domeniche. Capita più spesso quando gioca l'Hellas, ma quando come sabato c'è il pienone si verifica anche quando gioca il Chievo.