Piste sul ghiaccio e preparativi per l'ultimo dell'anno animano il Garda

È in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Libertà a Castelnuovo del Garda. Rimarrà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, e nei fine settimana dalle 10 alle 22 con orario continuato: completa l’offerta un chiosco con frittelle calde e vin brulè.

Il costo del biglietto è di 5 euro per l’intera giornata dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica è di 5 euro per 2 ore. È inoltre disponibile una tessera per 10 entrate al costo di 35 euro per i residenti e 40 per i non residenti. La pista rimarrà allestita sino al prossimo 12 gennaio.

«L’iniziativa offre alla cittadinanza e ai turisti un momento di svago e divertimento – spiega l’assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti –, con una pista di pattinaggio sul ghiaccio installata nel pieno centro del paese».

«Aprire per la prima volta una pista di pattinaggio rappresenta sicuramente una sfida – commenta il sindaco Giovanni Dal Cero –. Desidero ringraziare gli imprenditori che hanno deciso di investire su Castelnuovo del Garda e quanti sceglieranno di farlo in futuro».

BARDOLINO - Restando sempre nella zona del lago di Garda, a Bardolino si è messa in moto la macchina organizzativa per l'ultima notte dell'anno. Martedì 31 dicembre saranno Piazza del Porto, Parco Carrara Bottagisio, Lungolago Cornicello e Piazza Principe Amedeo le location scelte per salutare l’arrivo del 2020, nel cuore del villaggio di Natale con la sua pista di pattinaggio coperta e la ruota panoramica.