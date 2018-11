Entro Natale atleti di nuovo in pista al Consolini: lavori quasi conclusi

È il regalo di Natale per gli atleti del Consolini. La pista di atletica è praticamente conclusa, tempo qualche settimana per gli ultimi dettagli tecnici e tornerà praticabile.

Un impianto completamente rinnovato, grazie ai lavori realizzati dal Comune con una spesa di 480 mila euro. Rifatti i 400 metri ovali della pista, con la posa di un manto colato al posto del precedente in tessuto, nuove anche le postazioni per il lancio del disco, del martello e del giavellotto, come l’area dedicata al lancio dell’asta e al salto in alto.

Prossimo step, con l’anno nuovo, la sistemazione della tribuna, che necessita di essere impermeabilizzata, e la riqualificazione della sottostante pista ‘indoor’, 80 metri di lunghezza sempre a servizio degli atleti.

Dal 1999, anno di realizzazione dell’impianto, questo è il primo importante intervento di riqualificazione dell'area situata in Basso Acquar, unico centro sportivo di Verona dedicato completamente all’atletica leggera.

Se da qualche anno, a causa dell’usura del manto e delle condizioni generali della strutture, il Consolini non ospitava più gare di livello nazionale, ora si preannunciano stagioni di grandi competizioni.

Entro qualche mese, infatti, l’impianto riceverà l’omologazione della Federazione Italiana Atletica Leggera, che consentirà lo svolgimento di gare e meeting di qualsiasi livello, dalle provinciali alle nazionali, dalle prove multiple agli assoluti individuali.

Non nasconde l’entusiasmo l’assessore all’Edilizia sportiva Filippo Rando, che mercoledì mattina si è recato al Consolini per verificare la conclusione dei lavori.

Insieme a lui il presidente Fidal Verona Stefano Stanzial.

«Per Natale inauguriamo l’impianto – ha detto l’assessore –. Credo sia proprio il miglior regalo per tutti gli atleti del Consolini, costretti in questi mesi ad allenarsi in altre strutture. Mancano davvero pochi dettagli per restituire l’impianto alla completa funzionalità e per farlo tornare ad essere uno dei migliori centri sportivi di atletica. Contiamo di ospitare le prime gare già in primavera».

Al centro sportivo Consolini si allenano circa 500 ragazzi delle società giovanili della Fondazione Bentegodi e Intrepida. A questi si aggiungono le società amatoriali e gli studenti di numerose scuole cittadine.