Dopo il lockdown tutto pronto per l'attesa riapertura delle Piscine Santini di Verona

Secondo quanto si apprende da una nota ufficiale, fervono i preparativi per la prossima apertura, da parte di Sport Management, delle piscine Santini di Verona. L’impianto di via Santini sarà, infatti, riaperto al pubblico «non appena saranno ultimate le lavorazioni di ripristino della struttura, dopo l’obbligato periodo di fermo dovuto all’emergenza sanitaria in corso». Prosegue dunque a ritmo incessante il lavoro di riapertura degli impianti da parte di Sport Management, attività che garantiranno alla clientela una piena sicurezza durante la permanenza all’interno dell’impianto. L’azienda, nella sua nota, sottolinea inoltre che «la struttura sarà oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del Covid-19».

In questi giorni, nello specifico, si lavora all’interno del centro Santini «per organizzare gli spazi e per far sì che la nuova configurazione dell’impianto rispetti i decreti ministeriali, regionali e territoriali». Le maestranze di Sport Management stanno operando nel centro natatorio per permettere un futuro accesso «in piena sicurezza alla clientela». Come già sottolineato, alla riapertura viene garantito che «l’impianto veronese rispetterà tutti i protocolli emanati per l'emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a: sanificazione, regolamentazione accessi, sanificazione spogliatoi e impianti igienici, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua) e tutela del personale».

Secondo quanto si apprende, sarà quindi cura di Sport Management fornire nei prossimi giorni ulteriori dettagli sulla data effettiva di riapertura dell'impianto, sugli orari di accesso alla struttura e sulle modalità d’ingresso e permanenza. È inoltre già attivo in questi giorni un infopoint per fornire tutte le informazioni utili ai clienti (tel. 0458352053 - mail: centrosantiniverona@sportmanagement.it). Sport Management ricorda inoltre che «alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura».