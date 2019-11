Piove dal tetto della Palazzina Masprone, bidoni per proteggere il parquet

La scena è surreale: gli atleti, sia adulti che bambini, si allenano tranquillamente in Palazzina Masprone, chi sul tappeto della ginnastica chi ai tavoli del ping pong. Nel frattempo, tutto intorno vengono strategicamente distribuiti bidoni della spazzatura e secchi per la raccolta dell'acqua. Infatti ci piove dentro, e in mancanza di meglio, questo appare l'unico sistema per preservare il prezioso parquet dell'impianto sportivo. E sui bidoni è incollato un cartello che sembrerebbe invitare gli utenti a non spostarli.