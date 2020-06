Forte pioggia sull'est Veronese, grandine sulla Bassa e la Transpolesana

Pioggia forte ed insistente nell'est Veronese e grandine nella Bassa. Come da previsioni meteo, il maltempo non ha smesso di prendere di mira la provincia di Verona e si è abbattutto su di essa anche nel pomeriggio di mercoledì.

Alcune chiamate sono arrivate alla centrale dei vigili del fuoco, ma gli interventi alla fine sarebbeo stati pochi. Uno di questi li ha visti intervenire con il personale del Comune di Lavagno in via San Giacomo di Sopra, a causa dello smottamento di un terreno sulla strada, a causa del violento temporale che ha interessato l'intera zona (nel video il fortunale caduto su Lavagno).

Nella parte sud della provincia, una grandinata ha letteralmente imbiancato la SS 434 Transpolesana, mettendo in difficoltà i guidatori dei veicoli che in quel momento la percorrevano. Le precipitazioni avrebberi riguardato anche parte delle coltivazioni della zona e ora si attende la conta dei danni, come per gli allagamenti segnalati nella Bassa ma anche nella zona est.



Il frame di un video Facebook che mostra le condizioni in cui versava la 434