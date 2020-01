Università di Verona, il via al nuovo anno accademico lo dà Piero Ferrari

Un ateneo dinamico che corre veloce verso il futuro. Vuole dare questa immagine di sé, l'università di Verona, che venerdì 7 febbraio nell'aula magna del Polo Zanotto inaugurerà alle 11 il suo 37esimo anno accademico con un grande ospite: Piero Ferrari, vicepresidente della omonima casa automobilistica di Maranello, fondata dal padre Enzo.

Il rettore Pier Francesco Nocini, per la sua prima inaugurazione da quando è alla guida dell'ateneo scaligero, ha scelto un testimonial di valori come tradizione e innovazione, passione ed eccellenza; valori tipici della casa automobilistica modenese e che ben si addicono anche all'università di Verona.

La cerimonia si aprirà con la relazione del rettore, che dichiarerà aperto il nuovo anno accademico. E come da tradizione accademica il coro universitario, diretto dal maestro Marcello Rossi Corradini, eseguirà il Gaudeamus Igitur.

Dopo i saluti dei rappresentanti del corpo studentesco e del personale tecnico amministrativo, il giornalista Pino Allievi dialogherà con il rettore e con l'ingegner Ferrari. La cerimonia si chiuderà con l’intervento del coro alpino «La Preara».

La nostra comunità accademica, rinnovata nella sua governance, si riunisce per la prima volta in un momento simbolico molto importante, quello dell'inaugurazione dell'anno accademico - ha detto Nocini - Ci mettiamo tutti in gioco per instaurare un proficuo e stimolante dialogo con la città ed il contesto sociale di riferimento.

Per la mia prima inaugurazione come rettore ho voluto invitare come ospite d'onore l'ingegner Piero Ferrari, testimonial di valori in cui l'ateneo si riconosce come innovazione e ricerca dell'eccellenza, ma anche sostenibilità, come dimostra l'impegno della Ferrari nella responsabilità ambientale, nello sviluppo sostenibile e nel benessere psicofisico delle persone.