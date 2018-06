Pierantonio Riello di Riello Elettronica nominato Cavaliere del Lavoro

Tale padre tale figlio. Nel 1983, Pilade Riello fu nominato Cavaliere del Lavoro. E l'1 giugno 2018 anche il figlio Pierantonio Riello ha ottenuto questa prestigiosa onorificenza.

Nato a Venezia nel 1959, Pierantonio Riello a soli 25 anni ha iniziato la sua prima autonoma attività imprenditoriale. Nel 1987 ha fondato la Riello Elettronica, che ha sede in viale Europa a Legnago e che si occupa principalmente di "gruppi statici di continuità", ovvero quelle apparecchiature elettroniche che funzionano da riserva di energia in caso di black out. Prodotti interamente made in Italy, caratterizzati da una elevata innovazione tecnologica sviluppata nei due centri di ricerca, a Legnago e Cormano, in partnership con alcune università. Riello Elettronica è cresciuta negli ultimi 20 anni fino a diventare un gruppo che oggi è leader in Italia, terzo in Europa e stabilmente collocato tra i primi cinque attori a livello mondiale. Dal 2000, poi, l’idea di costituire un polo della domotica, attraverso l'acquisizione di società italiane altamente specializzate nel settore della sicurezza domestica e dell'home automation, e fatte crescere grazie ad una fervente attività di ricerca e sviluppo e di penetrazione commerciale dei mercati internazionali.

Oggi il gruppo Riello Elettronica è presente in 80 paesi e conta più di 1000 dipendenti. Nel 2017 ha raggiunto un fatturato consolidato di circa 260 milioni di euro, un utile a doppia cifra percentuale ed una elevata capacità di autofinanziamento.