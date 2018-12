Cuori di cioccolato per sostenere Telethon anche nelle piazze veronesi

Sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre in più di tremila piazze italiane sarà possibile acquistare un cuore di cioccolato e supportare così la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon. I cuori di cioccolato saranno disponibili nella versione fondente, al latte e al latte con granella di biscotti, sono prodotti da Caffarel in esclusiva per Telethon, e si possono ricevere con una donazione minima di 12 euro.

Per coloro che non potranno recarsi nelle piazze, ma vogliono comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il cuore di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione Telethon, nella sezione dello shop solidale.

Nel Veronese, i cuori di cioccolato per Telethon si possono acquistare a in piazza Bra a Verona, in piazza Santa Lucia di San Bonifacio e nei Famila di Saval, Poiano, Borgo Roma, Dossobuono, Frugose, S. Peretto di Negrar e all'IperFamila di San Bonifacio.