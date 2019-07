Piazza dei Signori "si rifà il look": la nuova pavimentazione è in arrivo

Le lastre rotte e sconnesse in piazza dei Signori hanno le ore contate. A 30 anni dall’ultimo intervento di manutenzione, l’amministrazione di Verona ha deciso infatti che la sistemazione di una delle piazze storiche della città non può più aspettare.

I lavori partiranno a breve, giusto il tempo di aggiudicare la gara, e dureranno un paio di mesi, con l’obiettivo di concluderli entro fine anno. Per l’arrivo dei Mercatini di Natale, la piazza sarà quindi rimessa a nuovo, più bella ma soprattutto più sicura per i veronesi e le centinaia di turisti che ogni giorno la attraversano.

L’intervento, il cui costo è di circa 150 mila euro, è possibile grazie all’utilizzo dell’avanzo di bilancio, autorizzato dal Governo lo scorso autunno. Per l’Amministrazione ha significato poter attingere all’importante somma di 17 milioni di euro.

I dettagli dei lavori sono stati illustrati giovedì dall’assessore all’Arredo urbano Nicolò Zavarise, che si è recato proprio in piazza dei Signori per mostrare lo stato attuale della piazza e i punti più critici su cui si andrà ad intervenire. Con lui erano presenti i presidenti della commissioni Sicurezza Roberto Simeoni e Politiche giovanili Andrea Velardi.

«È da trent’anni che non si mette mano alla pavimentazione, era doveroso intervenire. Ringrazio l’assessore al Bilancio Francesca Toffali per aver inserito questo progetto tra le opere da realizzare con l’avanzo di bilancio, lo scorso novembre. Grazie alle nuove disposizioni di Governo, infatti, i Comuni virtuosi come Verona possono investire sul territorio parte dell’avanzo di bilancio. Sono previste quattro fasi di lavoro, mirate a risolvere nello specifico le diverse problematiche della piazza – ha spiegato l’assessore -. Non tutte le lastre in pietra sono infatti da sostituire, ci concentriamo su quelle più ammalorate e che possono essere pericolose per chi attraversa la piazza con passeggini, in bici ma anche a piedi. Ieri è scaduto il termine per partecipare al bando, ora possiamo procedere con l’aggiudicazione della gare e l’avvio del cantiere. La pavimentazione di piazza dei Signori è in lastre di pietra di Sarnico, un materiale di pregio ma fragile, che conserva la sua bellezza ed integrità con una manutenzione costante. I lavori saranno così suddivisi: sostituzione delle pietre rotte e frantumate con altre di uguale materiale; trattamento con graffiatura per eliminare le differenze di livello di alcune lastre; ricollocazione della pietra nuova in sostituzione del cemento; pulitura della pietra per eliminare i dislivelli e ricollocazione in quota».

Piazza dei Signori ricopre una superficie di 2 mila 300 metri quadrati. L’intervento di riqualificazione ne rimetterà a nuovo circa il 40 %.