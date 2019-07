Piazza Bra completamente vietata alle auto nelle ore serale fino a fine agosto

È tornata anche quest'anno la chiusura completa di piazza Bra alle auto private nelle ore serali. Fino al 31 agosto, i veicoli non possono più transitare davanti alla Gran Guardia dopo le 18 e prima delle 6 del mattino.

Partito in via sperimentale l'anno scorso, il provvedimento ha come obiettivo quello di rendere completamente pedonale piazza Bra nei mesi in cui il festival areniano coincide con l'arrivo di numerosi turisti. Per l'amministrazione comunale, questo stop parziale alle auto private piace ai cittadini e non crea disagi alla circolazione né al trasporto pubblico locale, permettendo lo spostamento delle scenografie areniane sulla pizza in maggior sicurezza.

Come per lo scorso anno, quindi, dalle 18 alle 6 del mattino, sarà chiuso al traffico privato il tratto di piazza Bra che va dai portoni dell'orologio al semaforo adiacente a Palazzo Barbieri. Potranno invece circolare gli autobus pubblici, i taxi, il pullman CitySeightSeening e il trenino turistico. Le fermate di questi sono mantenute, mentre si spostano gli spazi per i veicoli a servizio di persone invalide, dall'attuale postazione a fianco dei bagni pubblici agli stalli a disco orario ai Portoni della Bra, a lato della farmacia internazionale.