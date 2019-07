In A22 programmati investimenti per oltre 4 miliardi di euro in 30 anni

I presidenti della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, assieme al presidente di AutoBrennero Luigi Olivieri, sono venuti ieri pomeriggio, 10 luglio, a Verona, per incontrare i soci e le categorie economiche.

Il piano economico finanziario e gli investimenti per i prossimi trent'anni in A22 sono stati illustrati al sindaco di Verona Federico Sboarina, al presidente della Provincia Manuel Scalzotto e al rappresentante della Camera di Commercio Andrea Prando. Successivamente, hanno partecipato all'incontro anche i rappresentanti delle categorie scaligere tra cui Nicola Baldo per Confcommercio, Giandomenico Allegri per il Consorzio Zai, Alberto Tosi per Apindustria e Armando Poltronieri per Coldiretti.

L’incontro è avvenuto in vista dell’assemblea dei soci, in programma oggi, ma anche per fare il punto sul rinnovo della concessione autostradale che punta all'affidamento ad una società inhouse pubblica per la gestione, senza passare da gara.

Il piano economico finanziario prevede che, nei prossimi 30 anni, A22 investirà 4,1 miliardi di euro lungo l'asse autostradale. Per quanto riguarda il territorio scaligero, oltre agli interventi che riguarderanno direttamente l'autostrada, sono previsti sei progetti che interessano la viabilità ordinaria e che miglioreranno il collegamento con l'autostrada del Brennero. Si tratta della mediana tra Isola della Scala e Bovolone; del nuovo ingresso al Quadrante Europa; della sistemazione della Statale 12 nel tratto che porta a Verona Nord e poi il collegamento fino al centro città; del ponte sull'Adige tra Peri e Rivalta; della bretella di collegamento tra la Tangenziale Sud, l’aeroporto e la Regionale 62 Postumia; della bretella di Madonna dell'Uva Secca.

Complessivamente si tratta di interventi per oltre 296 milioni. A questi va aggiunto il progetto per l’interporto di Isola della Scala.