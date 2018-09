Pfas, Bottacin: "Il piano di bonifica l'ha imposto la Regione a Miteni"

Lo precisa, “per amor di verità”, l’Assessore all’Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione agli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi martedì in materia di inquinamento da Pfas. Al termine di questa, l'azienda di Trissino aveva comunicato la decisione di presentare in progetto di bonifica assumendosi i costi di realizzazione, ma Bottacin rivendica la proprietà della decisione per la Regione.

La svolta – dice Bottacin – l’ha data la relazione presentata dal prof. Beretta del Politecnico di Milano, incaricato dalla Regione come esperto per gli aspetti idrogeologici della questione, che abbiamo dovuto attivare in sostituzione delle attività non svolte dalla Miteni, e che ha approfondito e chiarito tutti gli aspetti poco o non considerati dall’Azienda che, secondo la stessa, non avrebbero consentito di presentare il progetto di bonifica. Beretta – aggiunge Bottacin – è stato incaricato alla luce dei ritardi dell’Azienda nel procedere con il Piano di bonifica e ha messo a disposizione tutti gli elementi conoscitivi necessari, che hanno vanificato gli atteggiamenti dilatori con motivazioni legate alla presunta non conoscenza degli aspetti idrogeologici. Da martedì – conclude Bottacin – la Miteni non può più astenersi dal realizzare la bonifica entro i tempi definiti .

Con una nota ufficiale diffusa, la Regione Veneto poi ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla relazione stilata dal professor Beretta.

Da Palazzo Balbi ribadiscono di aver imposto a Miteni "il progetto di bonifica della falda e dei suoli" da presentare entro 60 giorni a partire dal 4 settembre.

È stato inoltre chiesto di presentare uno studio di analisi del rischio tale da garantire l’assenza di rischio sanitario per le maestranze e tutte le persone che, a qualsiasi titolo, frequentano l’area in questione. Su tali aspetti sarà coinvolta l’Ulss 6 di Vicenza, che partecipava alla Conferenza di Servizi.

Si smentisce recisamente l’ipotesi avanzata che i carotaggi imposti dalla Regione del Veneto per la maglia 10x10, svolti ovunque nello stabilimento nei mesi scorsi per ricercare ipotetici rifiuti interrati, possa aver creato delle falle nella superficie impermeabile. Ciò in quanto l’inquinamento dalle attuali produzioni è stato riscontrato anche fuori dall’area Miteni ed è sicuramente antecedente all’esecuzione dei carotaggi. In ogni caso, si ricorda che è responsabilità esclusiva di chi esegue le indagini far sì che non venga creato un rischio ambientale aggiuntivo.

“L’Arpav – precisa inoltre Nicola dell’Acqua, Presidente della specifica commissione ambiente-sanità istituita dalla Giunta regionale – ha appena segnalato alla Provincia di Vicenza il fatto che non vi sono falle, ma che c’è un inquinamento ambientale riferibile agli ultimi quattro anni di attività, il che prova che le attività in questione non sono state svolte in un quadro di sicurezza ambientale”.