Pfas. Nicola Dall'Acqua nominato commissario: "Saprà affrontare il problema"

Con ordinanza del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, il direttore generale di ARPAV, Nicola Dell’Acqua, è stato nominato commissario delegato per le problematiche connesse alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) nelle falde idriche delle province di Vicenza, Verona e Padova. La nomina è conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza del 21 marzo scorso da parte del Consiglio dei Ministri.

Si tratta dell’atto formale – commenta l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin – con cui viene affidata la gestione commissariale ad una persona esperta e pragmatica, che peraltro ha già ricoperto il ruolo di commissario anche in altre situazioni emergenziali a livello nazionale.

Il dott. Dell’Acqua – aggiunge l’assessore – conosce bene la problematica dei Pfas, essendo tra l’altro anche Coordinatore della Commissione regionale “Ambiente e Salute”, e saprà affrontarla ora anche in questa sua nuova veste nel miglior modo possibile, soprattutto per accelerare i tempi delle fasi successive degli interventi.