Pfas, Miteni alla Regione Veneto: "Massima disponibilità a nuove verifiche"

Inizia così la nota diffusa da Miteni, l'azienda di Trissino ritenuta la principale causa dell'inquinamento da Pfas rilevato tra le province di Vicenza, Verona e Padova, dopo la comunicazione arrivata dalla Regione Veneto, con la Commissione Tecnica che ha richiesto nuove verifiche da parte di Arpav e l'eventuale sospensione dell'attività degli impianti.

Abbiamo subito più controlli di tutte le aziende del territorio che usano PFAS messe insieme. Questo nonostante l’'agenzia dell’Unione Europea ECHA abbia documentato che vengono utilizzati in Veneto PFAS e precursori di PFAS in volumi di centinaia di tonnellate ogni anno e che il Tribunale Superiore delle acque pubbliche un anno e mezzo fa abbia indicato chiaramente di cercare tra gli utilizzatori l'origine delle fonti di inquinamento.

Sono 160 le tonnellate di PFOA e precursori del PFOA e decine le tonnellate di PFOS usate in Veneto solo nel 2017, finite in gran parte negli scarichi. Sostanze che in molti casi nessuno ha nemmeno cercato perché concentrati su Miteni che non le produce nemmeno più da anni.

Rileviamo poi come la vicenda del ritrovamento di nanogrammi di genX, produzione pienamente autorizzata, sia straordinariamente tempestiva. E’ singolare che una lettera spedita dall’'Olanda a marzo e rimasta ferma per mesi sia stata fatta filtrare proprio il giorno successivo alla notizia sul rapporto dell’agenzia dell’Unione Europa che confermava i dati della ricerca GMI sulle centinaia di tonnellate di PFAS utilizzate ogni anno in Veneto.

Riguardo poi ai dati diffusi da Greenpeace sono del tutto sbagliati. L’'associazione cita dati teorici di capacità che non hanno nulla a che vedere con quelli reali che sono significativamente inferiori. Ad esempio, in alcuni anni non è stata fatta alcuna lavorazione del genX, zero. Cento tonnellate non sono arrivate a Trissino in tutta la storia della lavorazione della molecola. Continuare a buttare numeri a casaccio per fare clamore è irresponsabile. La lavorazione del genX come quella di tutte le altre sostanze è sottoposta a filtraggi successivi con un abbattimento totale delle emissioni, non c'’è mai stato nessuno sversamento. La molecola viene rigenerata e rispedita al mittente, non va a finire in ambiente. Sulle sostanze rilevate nei pozzi di controllo stiamo facendo le verifiche insieme agli enti. Sottolineiamo che stiamo parlando di quantitativi infinitesimali, al limite strumentale di rilevazione.