Tra Roma e Strasburgo, passi in avanti nella battaglia contro i Pfas

Un passo in avanti a Roma. Un passo in avanti a Strasburgo. La battaglia contro la presenza di Pfas nell'acqua è stata portata dal Veneto al governo italiano e al parlamento europeo.

Delegazioni venete del Movimento 5 Stelle e dei gruppi No Pfas sono stati ricevuti dal ministro dell'ambiente Sergio Costa, il quale ha tracciato una road map per affrontare il problema.

Il problema dei Pfas è ora prioritario nell'agenda del ministro Costa - hanno fatto sapere i 5 Stelle - L'obiettivo è arrivare in tempi molto rapidi ad azioni di legge e alla modifica delle leggi esistenti, in modo da istituire dei veri e propri limiti a queste sostanze.

Al ministro Sergio Costa sono state consegnate le 15mila firme raccolte per chiedere l'abbassamento dei limiti di Pfas nelle acque a livello nazionale. Il ministro si è fatto carico delle richieste, ha assicurato il suo appoggio e si è impegnato ad avere presto un nuovo confronto con i comitati.

Nel frattempo, nella commissione ambiente e sanità pubblica del parlamento europeo si discuteva di porre dei limiti europei ai Pfas nell'acqua. La nuova direttiva europea sulle acque potabili sarà votata ad ottobre, e in commissione l'europarlamentare veneta Mara Bizzoto della Lega ha provato a far passare la linea dura e cioè "Pfas Zero".