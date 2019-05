Pfas, via ai cantieri per collegare Belfiore-Lonigo con la nuova centrale

È il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile, Nicola Dell'Acqua, a comunicare la consegna avvenuta il 30 maggio, dei lavori relativi alla condotta di collegamento con la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo nella tratta Belfiore-Lonigo, in merito alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

La nuova centrale si congiungerà con la condotta di collegamento DN 600 e DN1000 tra la centrale di Lonigo e Belfiore, suddivisa in tre stralci, per i quali, concluse a inizio mese le procedure di gara, giovedì si aprono i cantieri.

Dalla Regione Veneto ricordano che tra gli interventi emergenziali previsti nel piano commissariale sono comprese la realizzazione del nuovo campo pozzi in territorio comunale di Belfiore e la condotta di collegamento con la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo, suddivisi in due diversi progetti stralcio. Uno riguarda i citati collegamenti, per i quali oggi si sono aperti i cantieri, e l’altro il nuovo campo pozzi di Belfiore, per il quale è previsto di realizzare 6 pozzi di attingimento dalle falde sotterranee, una vasca di accumulo a terra, una centrale di sollevamento mediante pompaggio e una centrale di produzione idrica per l’approvvigionamento di una quantità d’acqua media derivata pari a 250 l/s.

I lavori di realizzazione dei nuovi collegamenti avranno la durata di circa un anno.

Invece, in relazione a quanto sostenuto in un’intervista ad un quotidiano veneto dal consigliere regionale Jacopo Berti («Aggiungo che non sempre la Lega ha fatto buon uso dell’autonomia già disponibile: penso … alla contaminazione da pfas, dove la Regione aveva la facoltà di fissare delle soglie limite nelle acque, ma non l’ha mai fatto») l’Assessore Regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin ha precisato quanto segue: