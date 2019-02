Adrian, una raccolta firme per chiedere la rimessa in onda della serie

Per riavere Adrian.

Libertà e Bellezza per tutti.



Firmato gli amici dell'orologiaio.

Termina così la petizione con cui si richiede la messa in onda di Adrian, la serie animata di Adriano Celentano. Le prime puntate sono state trasmesse su Canale 5, insieme ad uno spettacolo teatrale messo in scena al Teatro Camploy di Verona. Lo show era stato sospeso, inizialmente per due settimane a causa dei problemi di salute del Molleggiato, e poi è sparito completamente dalla programmazione di Canale 5.

Da qualche giorno, un gruppo di appassionati ha lanciato su Change una raccolta firme per continuare a vedere Adrian in tv. «Adrian è stata sospesa - si legge nella descrizione della petizione - Non trovo giusto quanto accaduto. Come si può vivere senza conoscere il finale di Adrian, i risvolti, cosa accadrà? Chi vincerà? Il potere o la bellezza? Troppe domande mi attanagliano ed ho bisogno di sapere come andrà a finire».

La raccolta punta all'obiettivo di 500 firme e fino al pomeriggio di oggi, 25 febbraio, ne sono state raccolte 489.