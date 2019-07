La "pesca di Verona" protagonista sui tavoli dei ristoranti della provincia

Anche Castelnuovo del Garda propone “La pesca a tavola”. Sino al 10 settembre, nei ristoranti aderenti, sarà possibile gustare piatti con la pesca igp di Verona. L’iniziativa vede coinvolti Sona, Villafranca, Valeggio sul Mincio, Bussolengo, Pescantina, Verona e il Comune capofila di Sommacampagna.

La pesca è uno dei primi prodotti frutticoli veneti ai quali il Ministero ha concesso l’indicazione geografica protetta per storicità e qualità. La zona di produzione della “pesca di Verona” igp è limitata alla provincia di Verona e comprende il territorio dell’alta pianura. Le pesche tipiche di Verona sono solo quelle a polpa bianca o gialla e le nettarine a polpa gialla. Il sapore caratteristico si deve al clima favorevole, favorito dalla protezione delle colline e dalla mitezza del Garda.

Questi i locali di Castelnuovo del Garda dove poter gustare piatti originali preparati con il gustoso frutto: ristorante La Meridiana (via Generale Zamboni, 9 a Sandrà), trattoria Al Morar (via Derna a Castelnuovo del Garda), ristorante Pina (via Stazione, 85 a Castelnuovo del Garda), ristorante pizzeria Modà presso hotel Mode Five (via Modigliani, 5 a Sandrà), b&b Pozzo dei Desideri (via Trento, 95a a Castelnuovo del Garda), Garda Relais (via Milano, 77 a Castelnuovo del Garda), Villa Rossella (via Camalavicina, 7 a Castelnuovo del Garda), L’altro b&b (via Mantovana, 64 a Cavalcaselle), agriturismo Corte Zenati (via Zenati, 9 a Castelnuovo del Garda).

Tutte le informazioni sull’iniziativa sul sito www.lapescaatavola.it.