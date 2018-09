Pericolo caduta massi. Chiusa al traffico una strada di Quinzano

Chiusa al traffico via Volte Maso, tra i civici 6A e 9, a Quinzano, per possibile smottamento del terreno. A seguito di segnalazione, la Polizia municipale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per verificare la stabilità di alcuni massi pericolosi in procinto di cadere sulla strada. Il possibile smottamento di terreno è attualmente contenuto solo dalle radici di alcuni alberi.

I tecnici comunali effettueranno domani ulteriori interventi, anche per capire l’entità del fenomeno.