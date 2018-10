Processo bis per Vito Giacino e Alessandra Lodi, aggravate le pene

Erano stati condannati nel 2016, nel 2017 un parte di quella condanna era stata annullata in Cassazione e mercoledì scorso, 3 ottobre, è arrivato il verdetto. Per l'ex vicesindaco di Verona Vito Giacino e per sua moglie Alessandra Lodi, il processo bis in corte d'appello a Venezia ha portato ad un aggravamento delle condanne.

Come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, i giudici hanno condannato a 4 anni di reclusione Vito Giacino e a 3 anni e 4 mesi Alessandra Lodi, per il reato di concussione per induzione. Per l'ex assessore all'urbanistica di Verona, l'aggravamento è di 8 mesi, mentre per la moglie è di un anno. Nessuno dei due rischia il carcere, anzi Giacino ha fatto recentemente discutere per la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la sua pena.