Federica Pellegrini all'inaugurazione del primo ristorante di ramen di Verona

Lunedì 19 novembre è stato inaugurato a Verona Ichiban Ramen, il primo ristorante di ramen della città. All'inaugurazione era presente la campionessa di nuoto Federica Pellegrini per il tagliato del nastro.

Il locale nasce con l'intento di far conoscere al pubblico occidentale uno dei piatti più identificativi della cucina nipponica: il ramen, ovvero i famosi noodles in brodo giapponesi. Per far conoscere il maggior numero di varianti, i gestori hanno scelto di variare periodicamente il menu, inserendo anche diverse tipologie di piatti della cucina don sum della Cina meridionale.

L'Ichiban Ramen si trova in Lungadige Porta Vittoria, 5B. Lo chef del ristorante si chiama Enzo Pellegrini e si è formato direttamente in Giappone.