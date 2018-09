Partito il pellegrinaggio dell'Unitalsi Triveneta nel ricordo di Fabrizio Frizzi

Come sperimentato per la prima volta nel 2017, anche quest'anno il pellegrinaggio nazionale a Lourdes dell'Unitalsi si terrà in due periodi. Il primo che ha preso il via 19 settembre ed è terminato ieri, 24 settembre. Il secondo parte oggi e si conclude sabato 29 settembre.

Nel 115esimo anniversario associativo, l'Unitalsi con 2 treni, 13 aerei e 14 pullman accompagnerà a Lourdes circa 5mila soci e pellegrini, tra ammalati, disabili e volontari. A guidare il pellegrinaggio al santuario francese saranno monsignor Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento e assistente ecclesiastico nazionale dell'Unitalsi, e il presidente nazionale Antonio Diella.

Un ricordo speciale verrà riservato a Fabrizio Frizzi, amico e testimonial dell'associazione scomparso di recente, in un momento a cui parteciperà anche Flavio Insinna.

La delegazione triveneta parte nel secondo periodo del pellegrinaggio insieme alle delegazioni provenienti da Puglia, Molise, Marche, Lombardia, Sardegna, Piemonte, Sicilia ed Emilia Romagna. Tra le novità del pellegrinaggio: il percorso "Sulla strada del Calvario", la presenza della Sinfonia mariana, l'atto di affidamento dell'associazione a Maria e l'Adorazione eucaristica notturna sui piani degli ospedali. In programma anche lo spettacolo "Cercatori di felicità", una serata di musica e di festa a cui parteciperanno la giornalista Francesca Fialdini e il tenore Pietro Mazzocchetti.