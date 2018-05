Pellegrinaggio a Lourdes, presenti familiari e ragazzi del Cerris di Verona

Una significativa e simpatica rappresentanza del Cerris e delle Rsa disabili di Marzana, composta da ragazzi, familiari e responsabili, ha partecipato al Pellegrinaggio Internazionale 2018 a Lourdes, organizzato dal Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta. Vari momenti di amicizia, convivialità e intensa spiritualità hanno scandito le cinque giornate dedicate alle persone fragili.

Papa Giovanni Paolo II disse ai giovani: "Non lasciatevi vivere ma prendete la vostra vita nelle mani e fatene un capolavoro" - ha dichiarato Alessandro de Buzzaccarini, delegato di Verona dell'Ordine di Malta - Ogni volta che torno da Lourdes, mi sento un giovane che riprende in mano la sua vita e riallinea i valori personali e spirituali, per dare la giusta gerarchia a tutto quello che faccio. Con i ragazzi del Cerris abbiamo condiviso la gioia di sentirci utili e abbiamo vissuto momenti indimenticabili di affetto reciproco. Il loro percorso, a volte doloroso, è una lezione che lascia interdetti e ci pone di fronte ad una scelta importante: vivere nella consapevolezza che nell'imperfezione della vita vi è pur sempre una luce di speranza, amore e fede.