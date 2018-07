Dopo l'Ortigara, gli alpini veronesi saliranno anche fino a Passo Fittanze

Il passo è sempre quello: deciso e costante, spinto dall'entusiasmo che nasce ogni giorno dai valori di solidarietà portati avanti con impegno e soddisfazioni. Domenica scorsa, 8 luglio, erano centinaia gli alpini sull'Ortigara per rendere omaggio alle tante Penne Nere che hanno perso la vita nella tragica battaglia di cento anni fa. E, a distanza esatta di una settimana, gli alpini veronesi sono pronti di nuovo a salire in vetta. L'occasione è quella del tradizionale pellegrinaggio a Passo Fittanze, in Lessinia. Questa volta l'appuntamento avrà un valore decisamente particolare perché, come ricorda il presidente dell'Ana (Associazione nazionale alpini) di Verona Luciano Bertagnoli: "si pone come l'ideale continuazione di quel cammino di amicizia e solidarietà iniziato a Trento in occasione dell'ultima adunata".

Il pellegrinaggio a Passo Fittanze, organizzato insieme alla sezione trentina dell'Ana, metterà di nuovo fianco a fianco queste due sezioni che, da sole, contano circa 50mila soci iscritti. "La nostra è un'amicizia di vecchia data, fondata sul nostro essere alpini - ha detto Bertagnoli - A Trento, a maggio, abbiamo davvero respirato quell'energia che muove oggi i nostri passi".

Domenica, dunque, gli alpini saliranno in massa fino a Passo Fittanze, con i 200 gagliardetti in rappresentanza di tutti i gruppi della sezione Ana Verona. L'appuntamento è alle 9.30 per l'alzabandiera e l'ammassamento. Mezz'ora più tardi la sfilata fino al monumento dedicato agli alpini e ai caduti di tutte le guerre, accompagnati dalla banda cittadina di Grezzana, la Fanfara Alpina di Ala (della sezione di Trento) e il coro Ana «Coste Bianche» di Negrar. Poi, alle 11, il vescovo Giuseppe Zenti e il cappellano sezionale don Rino Massella, celebreranno la messa.