Caso diamanti, il leghista Paternoster chiede un incontro con Banco Bpm

Anche il deputato leghista veronese Paolo Paternoster ha richiesto, insieme al suo collega alla Camera Daniele Belotti, un incontro alla direzione generale del Banco Bpm per il caso degli investimenti sui diamanti, che rischia di lasciare solo parzialmente risarciti i risparmiatori che avevano sperato di ricavare un guadagno attraverso un investimento presentato come sicuro eche alla fine sono rimasti delusi.

Riteniamo inaccettabile che migliaia di risparmiatori del Banco Bpm vengano risarciti con quote tra il 40% e 60% del valore investito - scrivono Paternoster e Belotti - La banca non può sottrarsi alle proprie responsabilità visto che è nelle proprie filiali che venivano proposti i diamanti ai propri clienti. I risparmiatori, soprattutto quelli più anziani, si fidano della banca, quindi questa fiducia non può essere tradita.