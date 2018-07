Volo Pantelleria-Verona annullato, 150 passeggeri bloccati. "Una vergogna"

Volotea mai più. Chiusi in aereoporto dalle 9.30 per prendere volo Pantelleria-Verona delle 12.25. Il pilota, sembra, che non sia riuscito ad atterrare e si è diretto verso Trapani dove è atterrato alle 13.07 e ripartito alle 14.52 per Verona senza passeggeri. Dopo varie proteste finalmente arriva una mail al comandante dei carabinieri nella quale Volotea proponeva nave fino a Trapani e aereo da Trapani alle 16 per Verona. Sempre che l'aereo arrivi. Noi e altri non avendo notizie da nessuno del personale dell'aeroporto abbiamo provveduto ad acquistare 4 biglietti Alitalia su Milano Linate. Comunque siamo qui in aereoporto e dormiremo per terra. Volotea, una vergogna.

Questo è quanto scritto su Facebook da uno dei 150 passeggeri che ieri, 21 luglio, sarebbero dovuti partire dall'isola di Pantelleria per atterrare all'aeroporto Catullo di Verona. Il loro volo è stato però cancellato, come riferito da Volotea, perché l'aereo non è riuscito ad atterrare sull'isola a causa di un forte vento.

I passeggeri hanno dovuto attendere a lungo prima di riottenere i propri bagagli e di avere la conferma che nessun volo li avrebbe fatti ripartire da Pantelleria, ieri. Alcuni sono riusciti a trovare un alloggio, altri (come la signora che ha descritto questa disavventura su Facebook) hanno dormito in aeroporto. Nello scalo siciliano sono dovuti però intervenire anche i carabinieri, perché alcuni passeggeri del volo Pantelleria-Verona avevano deciso di protestare invadendo la pista d'atterraggio. Tutto poi è tornato alla normalità, anche se la rabbia dei passeggeri bloccati non si è placata e in molti hanno lamentato carenza di informazioni e scarsa assistenza da parte di Volotea.