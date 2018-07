Passaporto a Domicilio. A partire dal 3 luglio cambiano le tariffe del servizio

È da ormai 4 anni che, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, i cittadini possono fruire del servizio “Passaporto a Domicilio”, convenzione che consente ai richiedenti di farsi recapitare il documento, emesso dalla Questura, direttamente al domicilio eletto.

Una modalità alternativa al ritiro presso gli uffici della Polizia di Stato, dunque, che non prescinde tuttavia dall’esecuzione preliminare dell’iter necessario per il rilascio del passaporto.

Il servizio, fruibile solo su espressa richiesta del cittadino al momento della presentazione dell’istanza, prevede il pagamento di una somma quale corrispettivo per la prestazione garantita.

A seguito della variazione delle condizioni economiche di alcuni servizi postali, tra i quali la posta assicurata, si comunica che dal prossimo 3 luglio il costo per l’erogazione del servizio “passaporti a domicilio” sarà pari a 9.05 euro, somma che il ricevente dovrà pagare in contrassegno al momento della consegna da parte di Poste Italiane.

Nelle more della distribuzione delle nuove etichette, che recepiranno la tariffa aggiornata, gli operatori della Questura provvederanno a barrare l’importo indicato sulle attuali buste e ad inserire a margine il corrispettivo sopra specificato, apponendo un timbro dell’ufficio addetto al rilascio del passaporto.

Il tempo stimato da Poste Italiane per la distribuzione delle nuove etichette, e il contestuale ritiro delle precedenti, è di circa 4 mesi. Entro tale termine verranno stampate e distribuite le buste recanti il prezzo aggiornato che andranno a sostituire quelle attualmente in uso.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto, si consiglia di consultare il sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it, seguendo il percorso: PASSAPORTO → RILASCIO.