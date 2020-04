A Pasquetta, gustose sorprese per gli animali del Parco Natura Viva

Un bel nido di uova sode pronte da spazzolare per Padar, la dragonessa di Komodo, che anche in natura preda volentieri uova di uccelli trovate incustodite; un mix di tarme e arachidi per i suricati; yogurt, frutti e uvetta per gli orsi dagli occhiali. Queste sono solo alcune delle sorprese golose che hanno scartato gli animali al Parco Natura Viva di Bussolengo dove, nonostante l'assenza dei visitatori, si sta celebrando una Pasquetta degna d'ogni tradizione.

Nemmeno il Covid-19 ha fermato il lavoro e la fantasia dello staff che ogni giorno si occupa del benessere degli esemplari: per ogni specie, è stato pensato un fagottino pasquale colorato che ha permesso loro di mettere in campo le proprie capacità cognitive. E come le dragonesse, anche gli scimpanzé hanno trovato uova sode: per loro però, la difficoltà è consistita nell’aprire il fagottino ed estrarle dal bicchiere che le conteneva. Poi semini, pezzetti di frutta e arachidi da scovare nella paglia per i tamarini. Mentre l’abilità di utilizzare becco e zampe, ha consentito ai pappagalli ara e ai kea di aprire ed estrarre dai bicchierini frutta fresca e frutta secca. Gli unici a non scartare il "fagottino con sorpresa" sono stati i bisonti che, tuttavia, si sono divertiti a strofinarsi e far rotolare alcuni tronchi di palma donati loro dopo il taglio del giorno precedente.