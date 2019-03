Camp di Pasqua per bambini al Giarol Grande, tra natura e scoperte

In vacanza con farfalle e api, ma anche con pipistrelli e spaventapasseri. E’ l’avventurosa proposta del Pasqua Camp al Giarol Grande, per i bambini delle scuole elementari e medie che tra qualche settimana saranno alle prese con le vacanze pasquali.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ma anche per proporre ai bambini delle alternative di svago e divertimento, l’associazione Biosphaera organizza quattro giorni di attività nella fattoria didattica del Giarol, il 18, 19, 23 e 24 aprile.

Giornate all’aria aperta, immersi nella natura del Parco dell’Adige sud, con passeggiate, uscite nel bosco ma anche laboratori ed esperimenti per avvicinare i bimbi alla natura e alle sue meraviglie.

Il camp è proposto in diverse soluzioni, dalla mezza giornata a quella intera, per un solo giorno o per tutti e quattro, per una flessibilità a vantaggio delle diverse esigenze delle famiglie. Anche i costi variano a seconda del servizio scelto, con sconti per i bambini che partecipano insieme a fratelli o sorelle.

A tema ciascuna delle 4 giornate del camp, che inizieranno alle 8 per concludersi alle 17. Giovedì 18 aprile ‘Chi semina raccoglie’, costruiamo un nuovo spaventapasseri e arricchiamo il nostro orto; venerdì 19 aprile ‘Una giornata da ornitologo’, monitoriamo gli uccelli in canto e costruiamo un capanno di avvistamento; martedì 23 aprile, ‘Pipistrello day!”, addentriamoci nel bosco e installiamo le bat box; mercoledì 24 aprile ‘Entomologi per Natura’, in volo con farfalle, api e bombi.

La giornata intera va dalle 8 alle 17, la mezza dalle 8 alle 13. Il pranzo è al sacco e portato da casa.

La prenotazione è obbligatoria, entro sabato 6 aprile, online sul sito www.biosphaera.it, nella sezione Giarol Grande.

Programma, costi e informazioni sul sito www.biosphaera.it, mail didattica@biosphaera.it, tel. 045-5118533.