Manutenzione alla ciclabile Adige-Sole, Pasetto: "Perché proprio adesso?"

Da oggi, 21 maggio, al 31 luglio la pista ciclabile "Adige-Sole" resterà chiusa nel tratto compreso tra il confine con la provincia di Trento e la zona Chievo a Verona. Un tratto che passa lungo il canale Biffis nei comuni di Verona, Bussolengo, Pastrengo, Cavaion, Rivoli e Brentino Belluno. I lavori riguardano la manutenzione delle scarpate rivestite e lo sfalcio dell'erba. L'impresa incaricata è la Dinamicoop e avrà il compito di posizionare la cartellonistica di divieto, provvedendo secondo le necessità alla chiusura delle sbarre esistenti, con divieto di accesso ai non addetti ai lavori per un solo tratto alla volta e per il tempo strettamente necessario alle attività.

Come tutti i lavori, anche questi creeranno dei disagi ai numerosi turisti che quotidianamente percorrono la pista ciclabile. Disagi prolungati visto che la manutenzione durerà poco più di due mesi. Per questo Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal, contesta: