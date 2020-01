Arbitri aggrediti, le prossime gare cominciano in ritardo per protesta

Il calcio regionale del Veneto si fermerà per un quarto d'ora, facendo cominciare in ritardo le partite in programma in questo fine settimana. I campionati interessati dalla protesta vanno dall'Eccellenza alla Terza Categoria, fino alle partite dei settori giovanili e quelle di calcio a 5 e di calcio femminile. E nei quindici miniti che ritarderanno l'inizio delle gare, sarà letto un importante messaggio contro la violenza.

La settimana scorsa, infatti, tre arbitri (tra cui due nel Veronese) impegnati in partite di campionati dilettantistici sono dovuti andare al pronto soccorso perché erano stati aggrediti. «Tutto il mondo del calcio veneto esprime la propria vicinanza affettuosa a questi tre giovani sportivi, certo di rivederli al più presto al loro posto nei campi di gioco, e a tutti gli arbitri, insostituibili ed indispensabili figure del nostro sport», si legge in un comunicato sottoscritto da Giuseppe Ruzza, presidente della Figc del Veneto, da Dino Tommasi, presidente del comitato regionale degli arbitri, dal consiglio direttivo della Figc veneta e dai presidenti delle sezioni arbitrali della regione. «Questa volta non vogliamo limitarci alle parole - si legge ancora nel comunicato - Vogliamo fermare per un breve tempo (quindici minuti) l'inizio delle nostre gare per avere la possibilità di trasmettere, in questo spazio di silenzio e riflessione, tre semplici messaggi che sono già patrimonio condiviso dalla stragrande maggioranza dei protagonisti del calcio veneto».

Questo è il messaggio che sarà letto all'inizio delle prossime partite: