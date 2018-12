Mascotte del Parco Natura Viva e un cane per portare un sorriso in ospedale

«Un sorriso per Santa Lucia» arriverà anche quest'anno nel reparto di pediatria dell'ospedale della Donna e del Bambino a Borgo Trento. È arriverà con Tunk, l'orso andino mascotte del Parco Natura Viva di Bussolengo, e con Cot, un golden retriever in zampe e pelo che da due anni vive insieme agli allievi della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda.

L'evento proposto dal Parco Natura Viva e dalla Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, in collaborazione con il Rotary Club di Verona Est, è ormai diventato un appuntamento fisso per regalare ai bimbi ricoverati un sorriso in più, peluche, dolci e una raccolta di libri in cui protagonisti sono gli animali e la natura.

La delegazione sarà composta dalle educatrici del Parco Natura Viva, da alcuni frequentatori del corso numero 202 della Scuola di Polizia e da alcuni appartenenti alla sezione di Peschiera dell'associazione nazionale della Polizia di Stato. Rimarrà nel reparto in compagnia dei bimbi dalle 14.30 alle 17.30 di domani, 6 dicembre. Tre ore durante le quali i piccoli pazienti potranno dare spazio alla fantasia con i coloraquiz e godere della compagnia di Cot.