Parco Natura Viva. Stelvio è in viaggio: ripopolerà la zona dell'Andalusia

Nato tre mesi fa al Parco Natura Viva di Bussolengo, il piccolo Stelvio è ora in viaggio per la Sierra de Cazorla, parco naturale dell'Andalusia, dove giovedì verrà reintrodotto in natura. È la prima volta che un gipeto italiano nato in un parco zoologico, viene immesso in quello che dovrebbe essere il suo habitat: in questo caso si parla di una zona della Spagna, dalla quale questo avvoltoio è scomparso negli anni '80.

Come mostra il video, prima della partenza l'animale è stato sottoposto ad una visita veterinaria per verificare il suo stato di salute.

Era il 1913 quando l'ultimo gipeto venne ucciso sulle Alpi e se oggi il numero di esemplari presenti si può contare nell’ordine delle decine, è solo grazie alle reintroduzioni in natura avvenute negli ultimi anni.