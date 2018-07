Parco Natura Viva. La Giornata Mondiale celebra le ultime 3890 tigri

Un milione e ottocentomila anni fa, le tigri già popolavano il nostro Pianeta Terra: ben prima che l’uomo facesse la sua comparsa, occupavano tundre, taighe, praterie e foreste di regioni temperate e tropicali del Mondo. Dall’apice della catena alimentare, hanno mantenuto in equilibrio gli ecosistemi e regolato la vita di prede e predatori, entrando nella cultura e nella sacralità degli uomini delle regioni asiatiche, fino alle soglie dell’Europa. Sono giunte all’alba del XX secolo in 100mila, mentre il 29 luglio del 2018 - Giornata Mondiale della Tigre - celebriamo la sopravvivenza delle ultime 3.890.

Amka e Luva, tigri siberiane che in natura contano circa 450 esemplari, insieme agli altri animali e allo staff del Parco Natura Viva di Bussolengo, sostengono simbolicamente l’inziativa “Tx2” per il raddoppio del numero di individui in natura entro il 2022. Un programma avviato nel 2010 dai 13 Paesi del Mondo che ospitano il più grande felino della Terra (India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Russia, China, Myanmar, Thailandia, Malesia, Indonesia, Cambogia, Laos e Vietnam), giunto oggi oltre il giro di boa con l’obiettivo di superare i 6mila esemplari. Lo staff indosserà un braccialetto arancione, mentre gli animali avranno i loro cibi e odori preferiti nascosti in fagotti, bicchieri, scatole di colore arancione al motto di “Go orange!”.

“La conservazione della tigre è legata a doppio filo alla protezione che l’uomo assicura ai territori in cui essa vive”, spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva di Bussolengo. “La lotta al bracconaggio, la mitigazione del conflitto uomo-animale e la limitazione al consumo di habitat, risultano applicati in maniera corretta solo nel 13% dei Paesi dell’areale. Lo dimostra l’ultimo studio pubblicato nel marzo scorso dall’organizzazione Panthera in collaborazione con IUCN, che rileva il Sud-est asiatico come l’area in cui le tigri stanno soffrendo di più la pressione del bracconaggio, senza che questo venga contrastato con mezzi efficaci.

I NUMERI DELLA TIGRE

Va meglio invece in India, dove vive il numero più alto in assoluto di esemplari: la sottospecie del Bengala è la più numerosa, stimata dall’ultimo censimento del Governo Indiano in 2.226 esemplari, ai quali bisogna aggiungere gli individui di Bangladesh, Nepal e Bhutan”. Numeri ben più bassi e più approssimativi per le altre 4 sottospecie, sopravvissute dopo che nel ‘900 se ne sono estinte altrettante e non sempre oggetto di un censimento complessivo: in Cina e Russia si contano circa 450 esemplari di tigre dell’Amur, in Indonesia la tigre di Sumatra non arriva a 400 unità, la tigre della Malesia sopravvive nel Paese con meno di 300 individui e la tigre indocinese sembra ancora sotto questa soglia.

“Perdendo la tigre, perderemo molto di più: le specie e gli habitat che da essa dipendono, ma anche la storia e la memoria di molti popoli orientali”, conclude Avesani Zaborra.