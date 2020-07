Parco Natura Viva. 96 scimpanzè in lockdown al Santuario in Sierra Leone: «Aiutamoli!»

Le restrizioni causate dalla pandemia non hanno risparmiato le comunità animali: novantasei scimpanzé, salvati nel corso degli anni dal bracconaggio in foresta o sottratti a chi li deteneva come animali domestici, stanno affrontando il 4° mese di lockdown insieme ai 35 membri dello staff che da venticinque anni consentono al Tacugama Chimpanzees Sanctuary di sopravvivere. Ma senza visitatori a sostenere i 10mila dollari al mese necessari a mantenere la struttura poco fuori da Freetown in Sierra Leone, Celia, Marion, Pieh e gli altri esemplari rischiano di non avere più una casa nella quale trovare rifugio. A rischio di estinzione secondo IUCN, appartengono tutti alla sottospecie con la popolazione più esigua tra le quattro esistenti.



Scimpanzè al Parco Natura Viva

A lanciare l’allarme in occasione della Giornata Mondiale degli Scimpanzè caduta la scorsa settimana è il Parco Natura Viva di Bussolengo, dove vive la colonia più popolosa d’Italia di questi primati: «Molti degli esemplari ospitati al santuario in Sierra Leone - spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva - arrivano da piccoli, spesso dopo aver subito l’uccisione della madre e la cattura per finire nel mercato illegale degli animali domestici da parte dei bracconieri. La lunga riabilitazione di questi esemplari, un gigantesco lavoro di educazione con le comunità locali e la ricerca scientifica svolta direttamente in foresta adesso rischiano di fermarsi per sempre a causa del blocco dei circuiti ecoturistici e dell’assenza totale di sostegno pubblico, proprio in un momento critico per gli equilibri di convivenza tra uomini e animali». Da qualche decennio infatti, l’Africa occidentale ha accelerato esponenzialmente la crescita della propria popolazione umana, determinando una pressione sulle foreste causata dall’espansione di agricoltura intensiva, infrastrutture e agglomerati urbani. Il conflitto con la fauna selvatica si va inasprendo sempre di più e a questi ritmi, la specie che condivide con noi il 98% del patrimonio genetico rischia di scomparire dal Pianeta.

«È fondamentale che il Tacugama Chimpanzees Sanctuary riesca a sopravvivere all’emergenza anche grazie all’aiuto della raccolta fondi pubblica attiva sul loro sito - conclude Avesani Zaborra -. Siamo in un momento molto difficile ma parte di quanto abbiamo ricevuto per i nostri animali servirà anche ad aiutare gli scimpanzé a Tacugama perché non possiamo dimenticarci di loro».

SCIMPANZE’ D’EUROPA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - Sono 1.081 gli esemplari di scimpanzè ospitati nei parchi zoologici del Vecchio Continente, i quali hanno dovuto fare i conti con i lunghi giorni della pandemia insieme agli staff che si occupano del loro benessere. «La difficoltà maggiore - spiega Tom de Jongh, che insieme a Frands Carlsen è il coordinatore europeo della specie per l’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari - è consistita nel gestire un’epidemia disomogenea tra gli Stati in termini di gravità e misure di prevenzione tra le autorità nazionali. Tutto è andato bene anche se le difficoltà economiche che questo ha lasciato sono un fattore comune alle strutture europee che stanno ancora affrontando momenti molto difficili».