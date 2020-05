Il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio è aperto per fare attività motoria e sportiva

«Il Parco Giardino Sigurtà ha aperto i cancelli da domenica 10 maggio 2020, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto numero 46 del 4 maggio 2020 per consentire lo svolgimento dell'attività motoria». Così si legge in una nota del parco di Valeggio sul Mincio che nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, ha anche realizzato una diretta video con Giuseppe Sigurtà per fornire tutte le indicazioni e risposte ai dubbi e alle domande dei visitatori.

L'accesso al Parcco Giardino Sigurtà è consentito nel rispetto delle regole vigenti in tutto il Veneto, dall'obbligo di indossare la mascherina al rispetto del distanziamento sociale tra le persone (almeno un metro, due metri se si fa attività sportiva), oltre alla necessità di igienizzarsi le mani con appositi gel oppure indossare i guanti. È dunque possibile entrare al parco e ammirare le splendide fioriture del periodo, non ci saranno purtroppo i tulipani ma moltissime altre specie meravigliose in fiore, quali ad esempio gli Iris, le rose, le peonie e le ninfee. Sarà aperto il famoso labirinto, dove sarà dunque consentito l'accesso pur nel rigoroso rispetto del divieto di creare assembramenti. È possibile anche visitare il parco in bicicletta, facendo quindi il consueto giro dell'intero giardino.

Circa i chioschi presenti all'interno del parco, Giuseppe Sigurtà ha spiegato che ad oggi risultano ancora chiusi «ma ci stiamo organizzando per aprirli nel weekend per la vendita d'asporto, quindi solo con servizio di take away per consumare non vicino al bar e, in ogni caso, daremo a tempo debito tutte le informazioni del caso». Giuseppe Sigurtà ha quindi sottolineato come «visitare il parco sia anche terapeutico dopo tanti giorni in casa, potendo fare qualche passeggiata pur sempre nel rispetto delle distanze e di tutte le norme».

Il consiglio del Parco Giardino Sigurtà è quello di acquistare il biglietto online, poiché comunque vi è un numero di ingressi massimo da rispettare, per quanto sia molto ampio essendo il parco vastissimo in estensione. Ad ogni modo, sarà possibile ugualmente entrare anche senza prenotazione, ma chi acquista il biglietto online avrà una corsia preferenziale. Il parco è aperto tutti i giorni, anche oggi, dalle ore 9 alle 19, con ultimo ingresso fissato alle ore 18: «Noi cerchiamo di mantenere una certa normalità all'interno del parco, - ha detto in conclusione Giuseppe Sigurtà - perché credo sia importante cercare di tornare a vivere la normalità in contatto con la natura e nel rispetto delle precauzioni, il coronavirus non ci deve cambiare la vita».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La diretta video con Giuseppe Sigurtà - Facebook Parco Giardino Sigurtà