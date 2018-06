Al via "Parchi in movimento" con attività salutari e gratuite per tutti a Verona

«L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale». Lo afferma la Carta di Toronto, testo di riferimento a livello mondiale per la promozione dell'attività fisica.

A partire da lunedì 11 giugno prenderà il via "Parchi in Movimento" - Attività motoria all’aria aperta per tutti, nel Parco di via Baganzani a Verona - un progetto nato in sintonia con la sopraccitata dichiarazione ma anche, e soprattutto, con il “Piano Regionale per la Promozione dell’Attività Motoria nel Veneto” che ha come obiettivo principale promuovere il benessere della collettività e degli individui contrastando le malattie croniche legate alla sedentarietà, in particolare obesità, diabete, malattie cardiocircolatorie e cerebrovascolari, tumori, depressione, malattie respiratorie croniche e patologie correlate all’invecchiamento.

L’idea progettuale è stata sviluppata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e da UISP Comitato di Verona (Unione Italiana Sport Per tutti) con la collaborazione attiva della 2^Circoscrizione del Comune di Verona. Il programma si propone di favorire per tutta la stagione estiva la possibilità per la popolazione di praticare in ambito non agonistico attività fisica all’aperto, in spazi di vita quotidiana piacevoli e rilassanti come il Parco di Baganzani.

Tramite le associazioni sportive del territorio che si sono rese disponibili sarà possibile sperimentare diverse discipline che sono già calendarizzate per giugno e luglio. Con un’unica tessera d’iscrizione, che prevede un piccolo contributo di 5 euro per la copertura assicurativa, si potrà accedere a tutte le attività gratuitamente per l’intera durata della stagione. Il calendario prevede una o più proposte al giorno, dal lunedì al venerdì. Le associazioni che hanno collaborato sono: Gruppo Marciatori Cà di Cozzi, Cerchio Rosso Asd, 6movimento Asd, Vaganova Asd, Qì Gong, Asd Gamp e Uisp Comitato di Verona.