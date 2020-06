Parchi gioco di Verona riaperti, Amia: «Una task force se ne occupa ogni giorno»

Il presidente di Amia Bruno Tacchella, accompagnato dal dirigente del settore verde pubblico, Marco Magnano, si è recato sabato mattina in sopralluogo presso il parco giochi Raggio di Sole per visionare le operazioni di pulizia, sfalcio e cura dell’erba e di sanificazione delle attrezzature e dei giochi per bambini. Da sabato 13 giugno infatti, in base alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni, sono tornati pienamente operativi e totalmente fruibili tutti i parchi giochi ubicati nel territorio comunale veronese. Dopo la riapertura delle aree verdi cittadine avvenuta un paio di settimane fa, le famiglie veronesi hanno adesso la possibilità di godere con la massima tranquillità ed in totale sicurezza questi importanti spazi di aggregazione e svago per i più piccoli.

«Una vera e propria task force composta da decine di operatori che ogni giorno si occupano a 360 gradi del verde, della pulizia, del decoro e dell’igienizzazione dei giochi – ha commentato Tacchella –. Parliamo di numeri importanti: 120 parchi giochi presenti in tutta la città, oltre un migliaio di attrezzatture e giochi, una cinquantina di operatori della società che a rotazione, oltre alle abituali attività, provvedono un paio di volte alla settimana a ripulire ed igienizzare tutte le superfici dei giochi con detergenti neutri, rendendoli così sicuri per l’uso da parte dei bambini. Il continuo aggiornamento delle disposizioni governative, le tempistiche e a volte la difficile attuazione delle stesse, hanno inevitabilmente provocato qualche disagio e ritardo nei primi giorni, criticità adesso risolte».