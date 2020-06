Parchi gioco riaperti, ma Benini incalza: «Erba alta e giostre sporche»

«Con le nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni è decaduto il vincolo dell’igienizzazione quotidiana, che rendeva di fatto impossibile l’apertura di tutte le aree attrezzate, pertanto sabato 13 giugno sono stati aperti tutti parchi gioco della città. Se da un lato la notizia è positiva, anche questa volta l'amministrazione comunale non si è smentita facendosi trovare ancora una volta non all'altezza del ruolo».

È Federico Benini, capogruppo in consiglio comunale a Verona per il Partito Democratico, a fare il punto sullo stato dei parchi gioco cittadini, ora che sono tornati a disposizione dei veronesi. Secondo Benini, parte di queste aree però non sarebbero nelle condizioni di tornare ad accogliere bambini e famiglie.

«Un esempio su tutti il parco giochi di via Don Sturzo, sito tra Borgo Milano e il quartiere Stadio. Il parco giochi si presenta assolutamente non in grado di essere un luogo di gaudio, rilassatezza e divertimento, sempre che i bambini veronesi non siano scambiati da questa amministrazione per i loro coetanei residenti nella foresta amazzonica, abituati a giocare circondati da erba alta 60 centimetri. Non parliamo poi dei giochi, completamente sporchi e inutilizzabili. Insomma, anche stavolta le aperture sono state lasciate al caso, senza un minimo di pulizia e preparazione delle strutture. Se le tempistiche di preavviso erano poche, forse sarebbe stato sufficiente aprire due giorni dopo, ma garantire ai più piccoli e alle loro famiglie un minimo di decoro dopo un lungo periodo di inaccessibilità».