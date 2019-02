Sosta gratuita all'ex Caserma Riva di Villasanta per l'elezione di Papà del Gnoco

Per consentire ai cittadini di partecipare all’elezione del 489° Papà del Gnoco, domenica 10 febbraio sarà aperto gratuitamente il parcheggio all’interno della ex Caserma Riva di Villasanta, in via Tommaso Da Vico, a San Zeno.

Più di 300 posti auto, non custoditi, che il Comune metterà a disposizione, vista la concomitanza dell’evento carnevalesco con il Mobility Day. Il blocco del traffico, infatti, interesserà come sempre anche il quartiere di San Zeno. Pertanto il parcheggio sarà raggiungibile solamente da viale Colombo, svoltando in via Tommaso Da Vico.

L’area di sosta dell’ex Caserma Riva di Villasanta dista poche centinaia di metri da piazza San Zeno, dove, per tutta la mattinata, si terranno le votazioni per l’elezione del nuovo “sire” veronese.

Per tutti coloro che, invece, vorranno recarsi in centro storico per prendere parte alle iniziative del Mobility Day e di Verona in Love, saranno a disposizione i parcheggi gratuiti P3 Ex Mercato Ortofrutticolo (fronte Fiera); Re Teodorico (viale dell'Industria); Multipiano (viale dell'Industria); Adigeo.

Dalle 9 alle 20.30, sarà in servizio il bus – navetta tra fiera e piazza Bra. Il costo della corsa è di 1,30 euro, con il biglietto che rimarrà valido per l’intera giornata su tutta la rete urbana di Atv. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani.

Aperto anche il parcheggio Centro (ex Gasometro), collegato da una navetta a piazza Bra, dalle 9 alle 19, ogni 10 minuti. Il costo del biglietto è di 1 euro andata e ritorno.