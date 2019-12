Forte il richiamo dei mercatini a Verona: parcheggi pieni in centro

La polizia locale di Verona ha dovuto chiudere questa mattina, 8 dicembre, corso Porta Nuova, ponte Aleardi e ponte Navi. Per la festa dell'Immacolata, infatti, in tanti hanno raggiunto il capoluogo in auto e i parcheggi del centro sono stati completamente occupati. Agli automobilisti è stato consigliato di lasciare l'auto al park P3 di viale del Lavoro, vicino alla Fiera, il quale è stato collegato con piazza Bra tramite un bus navetta.

Forte dunque il richiamo delle attrazioni di Verona, una su tutti i mercatini di Natale, ma forte anche il rischio intasamento del traffico. Per questo, l'impegno degli agenti è al massimo.