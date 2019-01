Parcheggi blu a Verona, con Telepass Pay si paga solo la sosta effettiva

Un'altra proposta che si aggiunge a quelle «che Amt già da tempo mette a disposizione per un pagamento della sosta smart e comodo nel Comune di Verona», come si legge sul profilo Instagram dell'azienda.

Ieri, 22 gennaio, Amt ha presentato il nuovo gestore di pagamento della sosta con smartphone. È un'applicazione che si può installare gratuitamente sullo smartphone e si chiama Telepass Pay. È la app legata al Telepass e consente di pagare diversi servizi, oltre ai pedaggi delle autostrade. E tra questi servizi c'è anche quello denominato "Strisce Blu", con cui si può pagare la sosta in molte città italiane, e adesso anche a Verona.

Per un mese il servizio è stato testato e ieri è stato lanciato ufficialmente. In sostanza, una volta parcheggiata l'auto in uno stallo blu, non sarà più necessario andare in cerca dei parcometri. Basta confermare tramite la app la propria posizione ed indicare il periodo di sosta. Il periodo potrà essere prolungato o interroto sempre attraverso lo smartphone e questo eviterà multe e permetterà ai cittadini di pagare solo i minuti effettivi di sosta. Inoltre, ad uno stesso conto Telepass Pay possono essere collegate più auto, anche contemporaneamente.