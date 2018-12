Il panettone più buono del Veneto lo sfornano a San Martino Buon Albergo

Ieri, 2 dicembre, ad Abano Terme l'edizione 2018 di Panetthòn ha incoronato il panettone di Saporè di San Martino Buon Albergo come miglior panettone del Veneto. Sul podio, al secondo e terzo posto, due pasticcerie della provincia di Vicenza: Olivieri 1882 di Arzignano e Il Chiosco di Lonigo.

Saporè, Il Chiosco e Olivieri 1822 si erano guadagnati il podio già nella semifinale di San Bonifacio e si sono confermati in cima alla classifica anche nell'evento finale.

A votare il migliore panettone del Veneto una giuria tecnica composta da giornalisti ed esperti di enogastronomia ma anche il pubblico, chiamato ad esprimere un giudizio alla cieca.

Panetthòn è una sfida solidale fra i migliori panettoni artigianali del Veneto, quelli prodotti senza additivi e con materie prime di alta qualità. Panettoni classici, con uvetta e canditi, che hanno una durata limitata ma che in cambio presentano una bontà senza paragoni.

L'etichetta solidale definisce le finalità benefiche del concorso, il cui ricavato sarà destinato alla onlus Amici di Adamitullo che in Etiopia garantisce il sostegno ad attività scolastiche ed educative rivolte alle comunità locali e all'associazione Co-Meta di Padova che da qualche anno sostiene attività di cooperazione sociale rivolte ai bambini in Burkina Faso.